Sánchez promet que la crisi no serà «cap excusa per retallar l'estat del benestar»

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha promès aquest dimecres durant la sessió de control del Congrés que la crisi econòmica i social que deriva de la pandèmia no serà "cap excusa per retallar l'estat del benestar" ni per abandonar l'agenda progressista. "No serà una excusa per seguir precaritzant les relacions laborals, per abandonar un sistema fiscal que ha de ser molt més just, ni per abandonar els que estan patint les conseqüències de la crisi", ha afirmat. Ho ha fet contraposant-ho a l'actuació del PP durant l'anterior crisi. En aquest sentit, ha retret a Casado que mantingui una "postura intransigent" i l'ha convidat a sumar-se a la lluita contra els efectes del coronavirus.

Sánchez ha respost aquest dimecres les preguntes del líder del PP, Pablo Casado, el de Més País, Íñigo Errejón, i el portaveu de Cs, Edmundo Bal, l'endemà de presentar el seu pla de desescalada.

Casado l'ha acusat de "mentir", de donar "dades falses" sobre els test, de comprar material fraudulent a "intermediaris socialistes", i li ha retret que no declari el dol oficial per les víctimes. També de "no defensar" el rei dels "atacs del govern", i de fer "el ridícul" amb el pla de desescalada.

El president espanyol ha assegurat que el seu objectiu és impulsar des de l'executiu la "justícia social i de transició ecològica" davant una crisi econòmica i social "gravíssima". "Vostè ocupa tot el temps a criticar el govern i i no té temps d'estudiar el que aprova el govern", ha respost a Casaso.

En aquest punt ha afirmat que amb el govern socialista "aquesta crisi segur que no servirà com a excusa per abandonar agendes com la transició ecològica, ni per retallar l'estat del benestar, que és el que va fer el PP quan va governar".

Íñigo Errejón ha reclamat al president del govern espanyol que asseguri que les ajudes a les grans empreses no es destinaran a les grans corporacions "que no estan al corrent dels pagaments al nostre país". "Si els espanyols hem de rescatar l'economia privada, tenim dret a fixar condicions". Sánchez ha assegurat que les mesures del seu executiu destinen el 98% de les línies d'aval i de les ajudes als autònoms i les pimes.

Per últim, el portaveu de Cs li ha demana que assumeixi "errors" en la gestió de la crisi i li ha retret les "improvisacions" en la compra de material i les mesures. Sánchez ha assumit "en primera persona" aquests errors, però ha recordat a Cs que el seu partit forma part de governs autonòmics com el de Madrid, que ara no renova els contractes al personal sanitari contractat per lluitar contra el covid-19.