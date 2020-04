Simón assenyala que no hi haurà un únic indicador per canviar de fase

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha defensat aquest dimecres que les províncies siguin la "unitat bàsica" per plantejar la desescalada de mesures en la pandèmia del coronavirus. "Que ningú es confongui, seguim estant en un estat d'autonomies. Són les que tenen la informació", ha dit Simón, que s'obre, però, a treballar altres territoris que proposin les comunitats autònomes. També ha subratllat que no hi haurà un únic indicador per decidir quan un territori canvia de fase, sinó que dependrà de "molts factors". Simón advoca per recomanar altament l'ús de mascaretes i no per fer-lo obligatori, sobretot pensant en aquelles persones que no en poden portar per raons molt concretes.

El pas d'una fase a una altra del pla de desescalada que el president espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar aquest dimarts dependrà de molts indicadors i condicionants, com la informació epidemiològica i les capacitats essencials per evitar rebrots o donar-hi resposta en cas que es produeixin. En qualsevol cas, el coordinador ha advertit que si el número reproductiu (R) del virus no és menor a 1, no es pot plantejar cap obertura ni pas a cap fase. De tota manera, el coordinador ha destacat que la majoria de territoris ja s'hi troben per sota.