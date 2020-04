Assange i els polítics presos s'alien per denunciar a l'ONU el seu confinament

Els presos independentistes catalans han enviat una carta conjunta, «amb les preses i presos polítics de tot el món», a l'Alta Comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans, Michelle Bachelet, per criticar la situació de confinament dels reclusos durant la pandèmia del coronavirus.

En un comunicat, l'ANC i Òmnium Cultural van explicar que entre els signants hi ha el periodista i fundador de Wikileaks, Julian Assange, així com activistes empresonats a Argentina, Colòmbia, Guatemala, Hondures, Marroc i Sàhara Occidental.

A finals de març, Bachelet va demanar als governs que prenguessin mesures urgents per protegir la salut i la seguretat dels presos com a part dels esforços per frenar la pandèmia, especialment «la gent gran, les persones malaltes, totes i cadascuna de les persones que estan empresonades sense suficient base legal, incloent presos polítics».