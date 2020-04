La designació de magistrats del TSJ per les autonomies, en perill

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va avalar per 13 vots a 8 un informe sobre un avantprojecte de proposició de llei que l'Assemblea de Madrid presentarà davant del Congrés dels Diputats per eliminar la participació dels parlaments autonòmics en el nomenament de magistrats als Tribunals Superiors de Justícia. Per fer-ho, caldria modificar la Llei Orgànica del Poder Judicial i la de Demarcació i Planta Judicial. L'informe aprovat explica que la participació de les assembles autonòmiques en la designació de magistrats -concretament en el corresponent al torn autonòmic- és «limitada» i «no condiciona ni limita la decisió final», que correspon al CGPJ en base a «criteris de mèrit i capacitat».

L'informe estableix que l'avantprojecte de la Comunitat de Madrid expressa una «opció determinada» dins del marge de configuració que és de competència exclusiva del legislador orgànic pel que fa a la selecció i composició de determinats òrgans.

El dictamen, del qual ha estat ponent Juan Martínez Moya, destaca que cal tenir dues qüestions en compte, l'accés de juristes de prestigi reconegut a la carrera judicial i l'origen i sentit de les sales del Civil i del Penal dels tribunals superiors de justícia. Pel que fa a la primera, indica que el legislador va voler establir un mecanisme d'accés que complementés els sistemes bàsics d'ingrés. Pel que fa a la segona, recorda que l'origen dels TSJ està relacionat amb el reconeixement per la Constitució a autonomies de competències per a la «conservació, modificació i desenvolupament» del dret civil, foral o especial.