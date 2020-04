La Policia Nacional denuncia Rajoy per practicar esport al carrer durant el confinament

La Policia Nacional denuncia l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy per saltar-se el confinament per fer esport al carrer. Fa una setmana el cos policial va traslladar a la delegació de Madrid una denúncia amb un relat complet dels fets. Ara, la delegació del govern espanyol a la comunitat de Madrid ha de decidir si sanciona o no l'expresident i li imposa una multa, segons el diari que ho publica. El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ja va dir fa dues setmanes que les forces de seguretat investigaven si l'expresident s'havia saltat el confinament per anar a caminar ràpid als voltants del seu domicili a Madrid, tal com apunten unes imatges difoses per La Sexta.