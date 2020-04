La sortida de la població a partir d'aquest dissabte s'establirà per franges horàries

El govern espanyol ha rectificat finalment la seva pretensió inicial i ha establert franges horàries per a la sortida de la població del pròxim dissabte, en la línia dels plantejaments d'alguns governs com el de la Generalitat. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, compareix a aquesta hora al Congrés, però no està previst que concreti aquestes franges fins a una roda de premsa prevista per a les sis de la tarda d'aquest dijous. Segons La Moncloa, el Comitè Tècnic per a la Desescalada –integrat pels quatre vicepresidents i sis ministres- ha adoptat la decisió en vista de "les dades que mostren la bona evolució de la pandèmia a Espanya".

Les franges s'aprovaran a través d'una ordre ministerial que recollirà aquestes "noves mesures d'alleugeriment per a la població dins del confinament establert al decret d'estat d'alarma".

Durant la seva compareixença al Congrés, Illa ha assegurat que el compliment "exemplar" de la ciutadania ha estat clau en la situació actual de la pandèmia i ha dit la progressió de la pandèmia ha permès introduir "mesures d'alleujament".

"Però igual que tots hem entès les mesures de confinament és imprescindible que siguem responsables amb la flexibilitat, ara més que mai". En aquest sentit, ha dit que no es pot abaixar la guàrdia i seguir amb "cautela".

Illa ha dit que la tendència és clarament descendent i que tot i l'augment de tests, el nombre de contagis confirmats no ha augmentat exponencialment.

Illa ha explicat que el seu executiu encara dissenya les condicions d'aquesta sortida de dissabte. "Hem treballat amb noves mesures perquè la resta de la població surti, un període de temps i condicions que estem acabant d'ultimar". "Avui tenim previst publicar una ordre que contindrà les condicions", ha dit.