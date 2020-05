Detinguda la parella d'una dona trobada morta en un rierol de Corbera de Llobregat

Els Mossos d'Esquadra van arrestar ahir un home de 45 anys d'edat i nacionalitat espanyola per la mort de la seva parella sentimental, una dona de 45 anys i veïna de Corbera de Llobregat.

La Delegació del Govern per a la Violència de Gènere ha confirmat que es tracta d'un cas de violència masclista. El nombre de dones assassinades a Espanya ascendeix a 19 aquest 2020 i a 1.052 des de 2003, any en què van començar a comptabilitzar-se aquestes morts.

El cas de la desaparició d'aquesta dona va passar fa alguns dies a les mans de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) en existir indicis que podria tractar-se d'una desaparició no voluntària, a pesar que el confinament decretat per l'estat d'alarma fa difícil esbrinar amb seguretat quants dies portava desapareguda.



Avançat estat de descomposició

Les perquisicions de la Unitat Central de Persones Desparegudes van donar els seus fruits dimecres, quan els agents van localitzar les seves restes al costat d'un rierol de la localitat. L'avançat estat de descomposició del cos, no obstant això, no ha permès asseverar que es tracta de la veïna de Corbera. Després de la troballa, la policia catalana va procedir a detenir la parella sentimental de la desapareguda.

La recerca es troba sota secret de sumari i els Mossos tracten de reunir proves que permetin demostrar que l'arrestat és el responsable de la mort de la dona i de llançar el seu cos a un rierol. L'autòpsia que es practicarà al cadàver ha de certificar la identitat del cos trobat al costat del rierol i aportar indicis sobre les causes de la seva mort.

El presumpte autor té antecedents, inclosa una sentència per una víctima anterior de violència de gènere per la qual va entrar a la presó en 2017, i una ordre de protecció cap a la dona assassinada, que va estar en vigor entre maig i setembre de 2019, a més d'antecedents per agressió sexual, segons el Ministeri.



CCOO denuncia l'assassinat

CCOO de Catalunya va condemnar ahir dijous l'assassinat d'una dona a Corbera de Llobregat en un cas de violència masclista, i va expressar el seu rebuig a «una violència que encara s'exerceix cap a les dones pel fet de ser dones, i contra nens i nenes».

Ha mostrat en un comunicat la seva «indignació i preocupació» pels fets, i ha demanat als poders públics que reconeguin l'erradicació de la violència masclista i la defensa dels drets de les dones com una qüestió d'Estat.