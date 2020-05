Una dona de 105 anys rep l'alta després de superar el coronavirus

Asunción Gámez, de 105 anys, ha aconseguit superar la Covid-19 després d'haver estat nou dies ingressada a l'Hospital Universitari de Guadalajara. Va néixer en un porle de Jaén el 1915, i quan només tenia tres anys, va veure com molts veïns resultaven afectats per la mortífera pandèmia de la grip del 1918, però a ella no la va afectar. Posteriorment va sobreviure als bombardejos i trets a la Guerra Civil i a la duresa de la postguerra.

Ara vivia en un petit poble de Guadalajara en companyia d'una filla. Es va infectar de la Covid-19 i fa dues setmanes va haver d'ingressar a l'Hospital Universitari de Guadalajara on ha rebut l'alta mèdica sortint pel seu propi peu de centre entre els aplaudiments dels professionals sanitaris.

Ara es recupera en la residència «Segle XXI» de Guadalajara, gestionada per la Junta de Castella-la Manxa com «Centre de Supervisió Sanitària Continuada» arran d'aquesta pandèmia.