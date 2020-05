Fernando Simón: "És compatible fer esport al matí i passejar amb els nens a la tarda"

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha aclarit que a partir del dissabte 2 de maig serà compatible practicar esport i passejar amb els infants.

"Si una persona surt a fer esport pel matí i després és el pare que va a fer una passejada amb el nen a la tarda, entenc que no hi ha cap tipus d'incompatibilitat", ha comentat Simón.

"Són activitats diferents i, per tant, es poden fer una i altra", ha continuat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències. En paral·lel, Simón ha demanat una mica de "lògica, sensatesa i sentit comú" als ciutadans. "Les franges horàries no es fan per atrapar i multar la gent, sinó per controlar l'epidèmia", ha recordat el coordinador de Sanitat.

"Hem de ser sensats, actuar amb sentit comú i pensar abans en la comunitat que en nosaltres mateixos", ha insistit Simón. "Tot el món coneix ja les mesures fonamentals per reduir la transmissió del coronavirus: distància i higiene. I tots sabem que hem d'evitar els riscos per a les persones grans", ha reflexionat en veu alta el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. "Hi haurà moltíssimes situacions excepcionals, i no serà fàcil adaptar les mesures a les qüestions i circumstàncies específiques de cadascú", ha reconegut Simón, que ha posat especial èmfasi en la necessitat de retardar les abraçades entre avis i nets en les passejades.



"El repunt de casos seria un pas enrere molt dur"

"És molt més important poder donar-les en un futur perquè voldrà dir que no hem posat en risc la seva vida", ha assenyalat el coordinador del Ministeri de Sanitat, que ha llançat un darrer avís a la ciutadania: "Els repunts de casos de coronavirus podrien ser un pas enrere molt dur per a tota la població". En paral·lel, Simón ha declinat opinar sobre la possibilitat que tot Espanya pugui superar el procés de desescalada en només vuit setmanes. "M'agradaria que la desescalada s'acabés en dues o tres setmanes, però no podem concretar cap data", ha ironitzat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries.

"Hi ha alguns territoris que aniran molt més ràpid d'altres perquè hi ha hagut molta menor incidència del coronavirus o la seva població no està concentrada en ciutats o pobles", ha apuntat Simón. "També és cert que podria ser que en aquests territoris no estiguin tan alerta i caldria una major tasca de conscienciació. M'agradaria que els terminis es poguessin complir, però amb l'experiència i els riscos és la prudència qui ens ha de guiar", ha conclòs el coordinador del Ministeri de Sanitat.



Buch també apel·la a la "responsabilitat ciutadana"

En paral·lel, el conseller d'Interior, Miquel Buch, també ha apel·lat a la responsabilitat a la ciutadania en les seves sortides per passejar o fer esport a partir de demà dissabte 2 de maig. "Hem de comptar amb la complicitat i responsabilitat ciutadania, no pot ser d'una altra manera; bàsicament perquè és difícil justificar que has sortit a una hora determinada o una altra", ha exposat el conseller Buch. Ha dit que "determinar l'hora que s'ha sortit per posar una sanció" pot "arribar a costar" als agents. El conseller ha dit que "aquestes sortides estan pensades des de la vessant de la salut, no de la lluita contra la pandèmia".

Buch ha argumentat que es tracta de "la salut psíquica, poder sortir, passejar, poder estar a fora en front del que han estat les darreres setmanes". "Si ho convertim en un espai de propagació i multiplicació de persones que pateixen aquesta covid-19 tindrà un efecte negatiu", ha lamentat el conseller d'Interior, tot i reblar que tenen "confiança plena amb la ciutadania".