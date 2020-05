Els informes del Govern basc avalen la celebració d'eleccions a l'estiu

Els informes jurídic i sanitaris aportats pel lehendakari, Iñigo Urkullu, als principals partits polítics bascos avalen la possibilitat de celebrar les eleccions autonòmiques a l'estiu, en constatar que la «majoria» dels experts sanitaris considera que la incidència del coronavirus serà més baixa en aquest període.

En tot cas, en aquests textos es concreta que la possibilitat de celebrar els comicis estarà condicionada per l'evolució de la pandèmia i que, en tot cas, serà necessari adoptar mesures per a evitar contagis durant la campanya i el dia de les eleccions. Aquests informes, juntament amb altres documents entre els quals s'inclou un text del Departament de Seguretat amb propostes concretes per a reforçar les mesures preventives en la jornada electoral, han estat elaborats pel Govern basc després que Urkullu plantegés, divendres passat, la possibilitat de celebrar els comicis autonòmics abans d'agost.

El lehendakari va proposar aquesta opció en una compareixença en el Parlament Basc, en la qual va analitzar les possibilitats de realitzar una nova convocatòria electoral, després que els comicis programats per al 5 d'abril fossin suspesos per la crisi sanitària. Un d'aquests documents, signat pel viceconsejero de Salut, Ignacio Jesus Berraondo, constata que la «majoria» dels experts sanitaris coincideixen a assenyalar que la pandèmia aconseguirà les seves xifres «més baixes» a l'estiu. Així mateix, s'indica que «els moviments de ciutadans propis d'una jornada electoral seran possibles, presumiblement, durant el període estival».

L'informe afegeix, a més, que entre els experts també és «majoritària» l'opinió que després de l'estiu es produeixi «un nou brot» de la covid-19. «Tant la tardor, com el pròxim hivern, no són tan propicis com l'estiu per a la celebració d'unes eleccions», afegeix el text signat pel viceconseller de Salut.

En tot cas, en el document se subratlla que, en cas de celebrar-se unes eleccions en l'actual context sanitari, «hauran d'establir-se mesures especifiques», tant en la jornada dels comicis com durant la campanya, amb la finalitat de tractar d'evitar contagis.L'informe del Servei Jurídic Central de l'Executiu autonòmic adverteix que en el cas que s'arribi al «final natural» de la legislatura –que teòricament seria el 25 de setembre– sense haver convocat unes noves eleccions, el dret de sufragi «es veuria vulnerat».



Parlarment limitat

Aquest document subratlla fins i tot que aquest dret de sufragi «ni tan sols» pot ser suspès durant l'estat d'alarma –figura constitucional vigent en aquests moments en l'Estat espanyol– ni tampoc sota els estats de lloc o excepció. A més, en l'informe s'avisa que la finalització de legislatura sense que s'hagin convocat uns nous comicis «limitaria les potestats del Parlament, fent desaparèixer la seva capacitat legislativa i modulant la funció de control».