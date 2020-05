Repunta de nou la xifra de morts a Espanya amb 281 en les últimes 24 hores

Lleuger repunt de la xifra de morts diàries per coronavirus a Espanya amb 281 en les últimes 24 hores per un total de 24.824 víctimes per la pandèmia, segons ha informat aquest Primer de Maig el Ministeri de Sanitat. Ahir dijous van ser 13 morts menys (268), però dimecres la xifra de finats va ser clarament superior (325).

El total de positius és de 215.216, amb 1.175 nous contagis en un dia, una xifra inferior a les de dijous (1.309) i dimecres (2.144) i de les més baixes de les darreres setmanes. En paral·lel, ja hi ha 114.678 persones curades de la covid-19, 2.628 de les quals en les darreres 24 hores. Andalusia (624), Madrid (447) i el País Basc (444) són les tres comunitats amb més altes per coronavirus en aquesta darrera jornada.



·