El Suprem confirma la sentència contra CDC pel saqueig del Palau

l Tribunal Suprem va confirmar ahir la condemna a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) de 6,6 milions d'euros que haurà de tornar per cobrar comissions il·legals a través del Palau de la Música, però ha rebaixat sensiblement la presó a l'extresorer del partit Daniel Osàcar. En la sentència, la sala penal de l'alt tribunal ratifica les penes contra els principals implicats en el cas Palau. Aquestes són 9 anys i 8 mesos de presó i multa de 4,1 milions d'euros a qui va ser màxim responsable de la institució, Fèlix Millet; i 7 anys i 6 mesos de presó i multa de 2,9 milions al també exresponsable de la mateixa entitat Jordi Montull.

A més, tots dos hauran de tornar 23 milions a les estructures del Palau (Consorci, Fundació i Associació). Els fons van desviar en profit propi. Sí que rebaixa el Suprem les condemnes a l'exresponsable financera del Palau Gemma Montull, filla de Jordi, que passa de 4 anys i 6 mesos de presó a 4 anys amb multa de 2,6 milions d'euros; i a l'extresorer de CDC Daniel Osàcar, de 4 anys i 5 mesos de presó a 3 anys i 6 mesos amb multa de 3,7 milions. La sala li rebaixa la pena en absoldre'l del delicte de tràfic d'influències, perquè «no consta acreditat que per obra adjudicada, sent el recurrent tresorer de CDC, Ferrovial abonés comissió». «Tot i que –afegeix– sí que consta que en aquesta condició va fer arribar a Convergència, amb maniobres de diversa índole, entre les quals es trobaven la mendacitat documental, que a més ocultaven el seu origen, les comissions que abonava de manera ajornat Ferrovial, per obres adjudicades amb anterioritat a ser nomenat tresorer». El Suprem, en la sentència de 440 pàgines de la qual ha estat ponent el magistrat Andrés Palomo, manté la resta de condemnes de presó: 2 anys a l'advocat Raimon Bergós, 1 any i 9 mesos a l'advocat Santiago Llopart i 8 mesos a l'assessor fiscal Edmundo Quintana. Els altres cinc condemnats per l'Audiència de Barcelona (amb penes d'entre 8 mesos de presó i 1 any i 9 mesos), que eren empresaris, no van recórrer les seves condemnes.

Sí que ho va fer CDC, una formació ja extinta que va ser substituïda pel PDeCAT, encara que la sentència no especifica si el nou partit haurà d'assumir la devolució dels 6,6 milions d'euros. L'Audiència serà qui resolgui sobre el decomís per els guanys obtinguts en el cobrament de mossegades de la constructora Ferrovial, una gestió de la qual s'ocupaven Millet i Jordi i Gemma Montull després de ser pactades amb Osàcar. «Des d'un inici, i la dinàmica delictiva provada ho mostra, l'objecte del trànsit era la consecució d'aquestes donacions per al partit Convergència; sense perjudici que altres actors s'emportessin la seva part per prestar el Palau a aquestes transferències dineràries, perquè era servei remunerat, precisament per l'assoliment que la part que aquí contemplem d'aquestes referides comissions, arribés a CDC», diu el text.

Queda provat el pagament de comissions de fins al 4% per part de Ferrovial a CDC a canvi d'adjudicacions d'obra pública a Catalunya promogudes per entitats autonòmiques o locals governades per aquesta formació. Adjudicacions que requerien el «necessari influx» de «determinades persones» de l'extinta formació.