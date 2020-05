Torrent acusa JxCat de preferir Ciutadans com a socis

La polèmica entre JxCat i ERC arran de les maniobres del vice-president primer del Parlament, Josep Costa, contra el president de la cambra catalana, Roger Torrent, es va intensificar, ahir, amb acusacions creuades. Mentre Torrent acusa Costa –teòricament el seu soci independentista a la Mesa del Parlament– de prioritzar pactes amb Ciutadans, a JxCat diuen que això és fals i exigeixen al president de la cambra catalana que s'abstregui de la batalla «partidista». Aquesta última polèmica va esclatar dimarts passat, quan un micròfon obert abans de la reunió telemàtica de la Mesa del Parlament va deixar al descobert uns comentaris de Costa, la principal veu de JxCat en aquest òrgan parlamentari, en els quals maniobrava amb el vice-president segon, Joan García, de Cs, contra Torrent.

Ahir al matí, a Ràdio 4, Torrent va titllar de «grotesca» la relliscada de Costa, a qui ha acusat d'haver primat, al llarg de la legislatura, «acords fora de la majoria independentista» a la Mesa i haver preferit pactar amb Cs, per fomentar «més la competència que la cooperació» entre JxCat i ERC. Segons el president del Parlament, Costa «ha volgut primar el desgast per davant de la col·laboració» entre socis de Govern, i això s'ha «vist en diverses votacions». Les paraules de Torrent no van agradar gens a les files de JxCat, el portaveu del qual al Parlament, Eduard Pujol, ha acusat el president de la cambra de fer afirmacions que «no són veritat». Pujol encaixava amb «un punt d'estranyesa» les afirmacions de Torrent.