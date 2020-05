Europa supera les 133.000 morts per coronavirus i suma més d'1.140.000 contagis

Europa ja ha superat els 133.000 morts per coronavirus i suma més d'1.140.000 contagis de covid-19, segons les dades publicades aquest dissabte pel Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC, sigles en anglès). Concretament, hi ha 133.341 víctimes mortals –2.203 més que divendres- i 1.142.587 infectats –16.250 més que fa 24 hores-. Espanya, amb 215.216 positius per coronavirus, continua sent l'estat europeu amb més casos confirmats. Itàlia és el segon país amb més casos (207.428), seguit del Regne Unit (177.454), Alemanya (161.703), França (130.185) i Bèlgica (49.032). A nivell mundial, la xifra de finats per la covid-19 és de 232.570, amb més de 3,3 milions de contagiats.

A Europa els cinc països on s'han registrat més morts per coronavirus són Itàlia (28.236), el Regne Unit (27.510), Espanya (24.824), França (24.594), Bèlgica (7.703) i Alemanya (6.575). Aquestes xifres, però, no tenen en compte les darreres actualitzacions de les autoritats sanitàries espanyoles que xifren en 25.100 les defuncions per covid-19. A més, detallen que hi ha 216.852 persones que han donat positiu confirmat per PCR.

El continent americà, amb 1.390.414 casos de coronavirus, supera Europa en nombre de positius. En canvi, el continent se situa en segona posició en nombre de defuncions amb 80.684. Els Estats Units (65.068), Brasil (6.329), Canadà (3.391), Mèxic (1.972) i el Perú (1.124), són els països amb més defuncions del continent.