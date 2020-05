Ryanair aplica un ERTO als treballadors readmesos a les bases de Girona i les Canàries

Ryanair es planteja acomiadar un total de 3.000 treballadors, l'equivalent al 15% de la plantilla, i reduir el 20% del sou a la resta d'empleats, segons va assegurar ahir a la cadena BBC el president del grup, Michael O'Leary. Segons ha afirmat el directiu de l'aerolinia, aquestes retallades són «el mínim» que necessiten per «sobreviure els propers 12 mesos». Així mateix, aplicarà un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) als 224 treballadors de les bases de Girona i les Illes Canàries, que ja havien estat acomiadats col·lectivament a partir d'un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que l'Audiència Nacional va declarar nul fa uns dies i que havien estat readmesos.

La majoria dels treballadors afectats per la possible reestructuració serien pilots i tripulació de cabina. A més, el procés podria comportar el tancament d'algunes bases, segons O'Leary, que ha afirmat que la companyia donarà més detalls dels plans a principis de juliol. A més, l'empresari ha dit que pot trigar fins a sis mesos a retornar els diners als passatgers amb vols cancel·lats, que són de prop de 25 milions.

La companyia irlandesa ha dit que per culpa de la crisi del coronavirus, que ha paralitzat l'activitat aèria a Europa, tindrà unes pèrdues de més de 100 milions d'euros el primer trimestre de l'any, i més durant el segon. Segons ha explicat, Ryanair va començar la pandèmia amb uns 4.000 milions d'euros de liquiditat que intenta «gestionar intel·ligentment» per poder sobreviure com a empresa. En aquest sentit, O'Leary ha criticat els ajuts que alguns estats membres estan fent a aerolínies com Lufthansa, Air France o Alitalia, i els ha titllat «d'il·legals».

Uns 1.500 treballadors de la companyia a Espanya es troben actualment afectats per un ERTO anunciat a mitjans de març, poc després que es fes oficial l'inici de l'estat d'alarma.



La nul·litat de l'ERO

La companyia irlandesa de vols de baix cost prepara un nou acomiadament massiu just una setmana després que es conegués que l'Audiència Nacional havia declarat nul l'ERO que afectava 224 treballadors de les bases de Girona, Tenerife, Lanzarote i Gran Canària. En total, a Girona van acomiadar 13 treballadors, i a la resta se'ls va exigir firmar un canvi en les condicions de feina per fer-los contractes fixos discontinus.

De fet, informava ahir el sindicat Usoc, la companyia ja ha aplicat ERTO als 224 treballadors de les bases de Girona, Tenerife, Lanzarote i Gran Canària readmesos i ha enviat un burofax en què els anuncia la seva reincorporació a la plantilla però que els inclou en l'expedient com a conseqüència de la reducció dràstica de vols per la pandèmia del coronavirus. El secretari general del sindicat, Gustavo Silva, explica que l'empresa encara pot recórrer la sentència però que de moment estaran «molt atents» que es compleixi i que els treballadors tornin a ser donats d'alta a la Seguretat Social des de la data de l'acomiadament.