El cap de premsa de Buch evoca conflictes bèl·lics per reivindicar la independència

El cap de premsa del Departament d'Interior de la Generalitat, Joan Maria Piqué, va encendre ahir les xarxes socials després de publicar al seu Twitter un cartell de la Guerra Civil acompanyat d'un missatge polèmic: «Potser és un enfoc que encara no hem plantejat i funcionaria». Al cartell en qüestió, hi apareix una bandera republicana, unes mans empunyant una arma, dues dates significatives com ho són el 1808 i el 1936 i el lema «De nou per la nostra independència». Arran de les crítiques generades per evocar els conflictes bèl·lics com a via per aconseguir la independència de Catalunya, va esborrar la piulada posteriorment.

Abans de ser cap de premsa del conseller Miquel Buch, Piqué va treballar per Artur Mas i també va col·laborar amb Carles Puigdemont. Després de ser qüestionat per diversos mitjans com El País, Piqué va respondre que només es tractava d'una al·lusió al fet que concedir la independència d'Espanya podria ser una manera d'obtenir la de Catalunya. També argumenta que va esborrar la piulada perquè era un comentari sense el menor sentit.

Aquesta piulada coincideix amb la celebració del 2 de maig, dia de la Comunitat de Madrid, que commemora l'aixecament popular contra les tropes de Napoleó l'any 1808. El cartell que va compartir Piqué va servir de propaganda pel bàndol republicà durant la Guerra Civil amb la intenció de fer una crida a les armes. Aleshores, es tractava d'anar en contra la sublevació militar encapçalada pel general Francisco Franco per posar fi al govern legítim de la Segona República.



Allau de crítiques

El sindicat dels Mossos d'Esquadra, cos que depèn del Departament d'Interior, SICME va mostrar el seu mal estar amb el missatge de Piqué a través de Twitter. «Interior necessita gent al capdavant del departament de comunicació amb capacitat per donar missatges assenyats i de tranquil·litat. Aquest, no ens representa», assegurava el sindicat.

De la seva banda, la portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, va criticar que el Govern no inclogui els Mossos en la paga per la feina extra durant la pandèmia: «El Govern creu que els Mossos no s'han esforçat prou en la crisi de la covid-19? Els deixa sense retribució que si rebran altres col·lectius».