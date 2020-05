Es permetran vetlles de 15 persones a l'aire lliure i 10 en espais tancats en la fase 1 de desconfinament

Treballadors d'una empresa funerària col·loquen el taüt d'una persona no identificada que va morir per coronavirus

Treballadors d'una empresa funerària col·loquen el taüt d'una persona no identificada que va morir per coronavirus | Stringer

Les vetlles i els enterraments seran una de les activitats que, en entrar a la fase 1 de desconfinament, veuran modificades les restriccions. Així, si fins ara no es permetien vetlles i es limitava a un màxim de tres familiars els enterraments, les vetlles permetran la participació de 15 persones si és a l'aire lliure i de deu si es tracta d'un espai tancat.

Segons detalla l'odre ministerial publicada al BOE d'aquest diumenge, pel que fa als enterraments o cremacions la participació a la comitiva del finat es restringirà a un màxim de 15 familiars i persones properes, a banda de la persona encarregada de la cerimònia o ritual funerari.

Caldrà respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció del coronavirus, tant per que fa a la distància mínima de dos metres, com la higiene de mans.