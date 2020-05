S'amplia la capacitat del transport públic a un 50% dels seients i a dos viatgers drets per metre quadrat

El govern espanyol ha decidit ampliar la capacitat del transport públic, que fins ara estava limitada a un terç de l'ocupació total per prevenir contagis. A partir d'aquest dilluns, quan serà vigent l'ordre ministerial publicada al BOE d'aquest diumenge, es permetrà omplir fins a un 50% dels seients en els transports on tots els ocupants hagin d'anar asseguts, com poden ser autobusos o trens, i les empreses hauran d'adoptar les mesures que calguin per procurar la màxima separació possible entre els viatgers. Pel que fa a transports on es combinin seients i persones dretes, només es podrà ocupar un 50% dels seients i s'haurà de garantir la distància social prenent com a referència una ocupació màxima de dos viatgers drets per metre quadrat.

A més, en el cas d'autobusos sempre s'haurà de mantenir buida la fila posterior al seient del conductor. Pel que fa a taxis, hi podrà haver dues persones per cada fila de seients exceptuant la del conductor, on només hi podrà viatjar ell. Serà obligatori l'ús de mascaretes a tot el transport públic.

D'altra banda, com ja va informar el dissabte la Moncloa, als vehicles privats de fins a nou places, inclòs el conductor, hi podran haver dues persones per cada fila de seients –sempre equipats amb mascaretes-.

En el cas de vehicles que només tinguin una fila de seients, com per exemple les cabines de vehicles pesants o furgonetes, també hi podrà anar un màxim de dues persones sempre que portin mascareta; en cas contrari, només hi podrà anar el conductor.

L'ordre també estableix que totes les administracions competents per establir els horaris comercials als seus àmbits podran modificar-los si ho creuen necessari per reduir la intensitat de la demanda en hora punta.