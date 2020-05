Casado, sobre la pròrroga de l'estat d'alarma: «A dia d'avui, no hi podem donar suport»

El líder del PP, Pablo Casado, assegura que el seu partit "a dia d'avui" no pot "donar suport" a la nova pròrroga de l'estat d'alarma. En una entrevista a Onda Cero, Casado ha reclamat al govern espanyol que desvinculi els ERTO i les ajudes a empreses del decret però no ha aclarit si amb aquest canvi, votarien a favor de prorrogar la mesura. En aquest sentit, ha dit que hi ha "tres o quatre lleis orgàniques que permeten centralitzar les competències en sanitat i controlar la mobilitat": "No es pot tenir estat d'alarma dos anys". El líder del PP també ha afirmat que comença a "sospitar" que el govern espanyol "no vol fer tests" perquè "potser no vol saber el número de contagiats que tenim".Casado ha tornat a acusar Sánchez de mala gestió i ha dit que amb el PP no s'hauria arribat a la situació actual. "Nosaltres hauríem fet tests massius i tindríem un mapa serològic", ha afirmat.

En una entrevista, el líder del PP diu que esperen una trucada de Sánchez o saber "a través del BOE". Casado no aclareix en quines condicions donaria suport a la pròrroga però ha dit que "a dia d'avui" no poden fer-ho. En aquest sentit, ha afirmat que hi ha altres eines –entre elles diverses lleis orgàniques- que permetrien centralitzar el comandament únic en sanitat i també sobre la mobilitat i que l'estat d'alarma és una eina "excepcional" que no es pot prorrogar en el temps.

Malgrat això, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que desvinculi les prestacions per ERTE i les ajudes a la liquiditat de les empreses a l'estat d'alarma. Ha dit que es tracta d'un "xantatge" i ha acusat el govern espanyol d'utilitzar el decret per modificar lleis orgàniques. "És una degradació del sistema que no es pot permetre", ha insistit.

Casado ha acusat Sánchez de falta de previsió i d'anunciar les condicions en les quals poden obrir els establiments hores abans que puguin fer-ho. "Fa falta previsió", ha dit. El líder del PP també ha criticat que no hi hagi Pla B i ha dit que el govern ha de tenir plans "A, B, C o D".

D'altra banda, ha acusat directament l'executiu de no voler saber el nombre de contagis reals que hi ha a l'estat. "Hi ha empreses que n'estan fent i que els han d'exportar, quina és l'excusa ara'", ha dit.

