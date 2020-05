Espanya torna a registrar 164 morts per coronavirus per segon dia consecutiu

Espanya torna a registrar 164 morts per coronavirus en les últimes 24 hores i per segon dia consecutiu. Segons les dades del ministeri de Sanitat, des d'aquest diumenge hi ha hagut 356 nous casos confirmats per la covid-19, la xifra més baixa des del 8 de març i un 0,16% superior a les dades de fa 24 hores. Aquest diumenge la xifra de confirmats per PCR era de 838.

Pel que fa al nombre de curats, hi ha hagut 2.441 altes mèdiques en l'últim dia, 790 més que fa 24 hores. En l'últim dia, s'han produït 394 noves hospitalitzacions i 21 ingressos a l'UCI. En xifres totals, ja hi ha 218.011 casos confirmats, 25.428 defuncions i 121.343 curats.

