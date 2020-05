L'ANC i Òmnium porten al Constitucional la multa per la «gigaenquesta»

El Tribunal Constitucional (TC) ja té els recursos d'empara de l'ANC i Òmnium per la multa de la «gigaenquesta» del 9 de novembre del 2014. El vicepresident de l'Assemblea, Pep Cruanyes, va explicar que l'entitat que presideix Elisenda Paluzie va interposar el seu recurs el mes de gener. Per la seva banda, Òmnium va informar que també l'ha presentat. La sanció de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) és de 200.000 euros per a cadascuna de les entitats.

Els costos de la sanció eren de 1.000 euros per a l'ANC i de 2.000 per a Òmnium, tal com va explicar Cruanyes. Segons l'Assemblea, la multa és un «despropòsit» i atempta directament contra la llibertat d'expressió. En la mateixa línia, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, també va denunciar que la multa és «política, desproporcionada i sense precedents», i pretenia debilitar-los econòmicament per «alimentar un clima de por» entre les organitzacions en defensa del dret a l'autodeterminació. «Acusarem l'Estat, arribarem fins on calgui, fins que ens retorni 200.000 euros robats a la cultura i a la cohesió social», va advertir Cuixart.

Aquest recurs d'empara és l'últim pas necessari per poder recórrer la sanció a instàncies europees. Les dues entitats també adverteixen que la sanció pot constituir una infracció del dret fonamental d'associació proclamat pel Conveni Europeu dels Drets Humans.