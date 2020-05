Un nadó acaba intoxicat després que la mare utilitzés amoníac en una plantació de marihuana

Agents de la Policia Municipal i Nacional han detingut una dona de 29 anys després que la seva filla s'intoxiqués per la gran concentració d'amoníac que va utilitzar per condicionar una habitació del seu pis per posar-hi una plantació de marihuana, segons ha informat un portaveu del Cos Local i la Direcció Superior de la Policia de Madrid en un comunicat.

Els fets van tenir lloc el 28 d'abril a dos quarts d'una de la nit. Els veïns van alertar el 091 pel plor d'un nadó que no parava i pels forts cops que procedien a l'interior d'un habitatge. En arribar, els agents van poder sentir el plor d'un menor i una forta olor a amoníac que provenia de l'habitatge.

Quan el seu habitant, amb símptomes d'embriaguesa, va obrir la porta van comprovar que encara es feia més insuportable l'olor d'amoníac i que portava en els seus braços a una menor que presentava alguns símptomes d'intoxicació, com ulls vermells i pell pàl·lida. Els policies van fer sortir-les del domicili i van ventilar les estances per evitar així riscos per a la salut.

Passats uns minuts, van comprovar l'estat insalubre en què vivien i com la mare de la petita estava netejant l'habitació principal de la casa amb amoníac. Hi havia tubs extractors d'aire, portalàmpades, endolls amb temporitzador, llums ultraviolats i cables de tota mena, elements valorats en 3.000 euros i que s'utilitzen en plantacions casolanes de marihuana.

Per tot això, la dona va ser detinguda per un possible delicte contra la salut pública i un altre de maltractament a menors. La nena va ser traslladada per sanitaris de Samur-Protecció Civil a un hospital de la capital afectada per una intoxicació. Els Serveis Socials de l'Ajuntament es van fer càrrec de la seva situació.