Sanitat descarta per ara permetre visitar a malalts ingressats als hospitals

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha descartat que, per ara, es permeti visitar els pacients que estan ingressats als hospitals, destacant la necessitat de seguir actuant amb "molta prudència" i d'"extremar" les mesures per prevenir futurs contactes.

"Anem a veure quan això serà possible. Per ara cal seguir actuant amb molta prudència i, especialment, en instal·lacions sanitàries, on cal extremar les mesures de precaució per prevenir futurs contactes del coronavirus", ha asseverat Illa.

En aquest sentit, i preguntat pels motius de contagis dels professionals sanitaris i, especialment, per la possibilitat que molts s'hagin infectat en portar mascaretes defectuoses, Illa ha comentat que s'està fent un seguiment "molt detallat" del nombre de sanitaris contagiats, i s'ha limitat ha recordat que el Govern ha instaurat tres controls per assegurar que les mascaretes compleixen amb els requisits exigits.

A més, el ministre ha assegurat que "tots els països" tenen nivells "molt alts" de sanitaris contagiats per coronavirus, ja que són els que estan en la "primera línia" del combat de la malaltia. En aquest punt, ha reconegut que estan treballant per detallar amb més claredat el nombre de sanitaris contagiats, el qual se situa en l'actualitat en els 43.325.

Pel que fa a l'estudi de seroprevalença, ja en marxa en totes les comunitats autònomes, el ministre de Sanitat ha destacat l'"ambiciós" que és i ha informat que s'esperen que els primers resultats preliminars es tinguin a finals d'aquesta setmana. "És un estudi molt complex, que està funcionant correctament i que ha tingut un grau de col·laboració molt important de les comunitats autònomes", ha conclòs Illa.

