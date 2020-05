Simón diu que creuar-se amb una persona durant uns segons sense la distància de seguretat té un risc «gairebé zero»

El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, diu que la transmissió del coronavirus està relacionada amb la distància interpersonal i el temps de contacte. Per això i a preguntes dels periodistes, ha dit que creuar-se amb una persona sense mantenir el metre i mig o dos metres recomanats té un risc "gairebé zero". Simón ha insistit que sempre s'ha d'intentar mantenir la distància de seguretat però que quan no és possible "no ens hauria de preocupar massa". El problema, ha dit, és quan és la gent "es posa a parlar o es fan corrillos" i les distàncies no es mantenen. "Quan comencem a reduir distàncies i estendre el temps és més perillós", ha afirmat.

D'altra banda, ha dit també que les distàncies recomanables per a les persones que fan esport es d'uns cinc metres perquè hi ha respiracions més fortes.

Simón també ha explicat que Sanitat està treballant per reduir els temps entre el contagi, l'inici de símptomes i la notificació de cas. A hores d'ara, és d'uns 10 dies i l'objectiu és que es pugui fer en un màxim de 48 hores. També ha dit que en la desescalada serà primordial tenir un control dels casos i dels possibles contagis propers i que s'estan estudiant noves aplicacions que podrien ajudar-hi.

El responsable del Centre de Coordinació ha dit també que aquest dilluns cap territori peninsular ha demanat passar a la fase 1 però ha dit que això es podria produir en els propers dies. "Això no vol dir que la facin totes perquè l'objectiu no és negar el pas a la fase 1 sinó que les sol·licituds siguin favorables", ha dit.



La mobilitat

Pel que fa a la mobilitat, la secretaria general de Trasports, Maria José Rallo, ha recordat l'obligatorietat d'utilitzar mascareta a tot el transport públic i també en el vehicle privat en cas que hi viatgi més d'un ocupant. També ha explicat que la setmana passada la mobilitat va pujar alguns punts però que era l'esperable i que l'objectiu passa ara per evitar que aquest increment es tradueixi en més contagis.

