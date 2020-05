La comunicació va fallar en l'explosió de la petroquímica de Tarragona

La Generalitat ha conclòs, en l'informe final de la Taula de Treball d'Avaluació i Seguiment de l'accident de l'empresa Iqoxe, a la Canonja (Tarragona), que «hi ha determinats aspectes que poden ser millorables» en la gestió de les emergències químiques. Les mancances s'han localitzat, sobretot, en l'àmbit de la informació i la comunicació, ja que l'informe assegura que l'accident «va evidenciar mancances en els sistemes de comunicació i informació a la població afectada».

L'informe va ser presentat ahir pel president de la Generalitat, Quim Torra, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, en una conferència telemàtica amb diferents agents del Camp de Tarragona, i recull tant les demandes dels actors del territori com les propostes de la Generalitat. Les conclusions s'han fet públiques malgrat que encara no disposa de tota la informació perquè no ha finalitzat la recerca judicial i s'ha ampliat el període de secret de sumari.

L'informe recull, entre d'altres, la proposta de millorar la informació pública i els canals de comunicació incorporant les associacions de veïns al sistema d'avisos, creant un web específic i redefinint la política de missatges push de l'app de Gencat, entre d'altres.

Els diferents departaments han proposat actualitzar els plans d'emergència en funció de les necessitats actuals, tot acostant la gestió de les emergències al territori, reforçant el rol dels municipis i revisant els criteris d'activació de sirenes, i incorporar també elements de detecció anticipada de les emergències químiques.

D'altra banda, el document proposa demanar a l'Estat que acceleri el desenvolupament de la directiva europea que estableix el Codi de les Comunicacions Electròniques, així com l'impuls d'un estudi sobre les solucions en l'àmbit dels sistemes d'avís a la població en situacions d'emergència.

En l'àmbit de la seguretat, l'informe vol que Inspecció de Treball investigui l'accident i que es creï una comissió de Seguretat i Salut Laboral del complex petroquímic tarragoní. També recull incorporar al pla Plaseqta 2020 la funció del grup de control ambiental, millores en la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica i convocar la Mesa de Qualitat de l'Aire.