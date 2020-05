Espanya registra un lleuger repunt en les morts diàries amb 185 defuncions

Espanya ha sumat 185 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, segons dades del Ministeri de Sanitat. Es tracta d'un lleuger repunt després de dos dies consecutius registrant 164 defuncions diàries però es manté per sota de les 200 defuncions al dia. El total de morts des de l'inici de la crisi és de 25.613 persones.

La xifra de nous positius també augmenta en relació amb les dades d'aquest dilluns i Espanya registra 867 casos, dels quals prop de la meitat a Catalunya, que va registrar 405 positius. En total, hi ha 219.329 positius per coronavirus confirmats per PCR des de l'inici de la crisi, dels quals 43.956 són sanitaris.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus