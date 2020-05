Sanitat es planteja rastrejar els contactes dels nous contagiats amb els mòbils

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, va assenyalar ahir que el Ministeri de Sanitat s'està plantejant utilitzar una aplicació en telèfons mòbils per a rastrejar els contactes dels nous contagiats de Covid-19, encara que va puntualitzar que cal valorar que no infringeixen la Llei de Protecció de Dades i que tenen un «valor afegit» al sistema de rastreig de contactes ja establert en el sistema sanitari.

En la roda de premsa després del Comitè Tècnic de Gestió del Coronavirus, l'epidemiòleg va apuntar que el sistema sanitari espanyol ja té protocols per al seguiment de contactes estrets en malalties infeccioses com la tuberculosi, que s'han utilitzat com a base per a aplicar en el Covid-19.

Fernando Simón va indicar que, una vegada el nombre de casos és menys important que el de les últimes setmanes, les comunitats autònomes conjuntament amb el Ministeri de Sanitat estan treballant a identificar cas per cas per a seguir el seu rastre i poder identificar a possibles persones que hagin contagiat. Simón ha afegit que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) té una aplicació específica per al seguiment dels casos, no el rastreig, que ja utilitzen algunes CCAA.



El cas de Corea del Sud

Pel que fa a les «app» de rastreig, com la que ha utilitzat Corea del Sud per a controlar reeixidament la pandèmia, Simón va argumentar que «són complicades», ja que «han de demostrar valor afegit per utilitzar-les». Igualment, el director del Centre de Coordinaciód'Alertes i Emergències Sanitàries ha especificar que és complex integrar-les dins de les bases de dades del sistema sanitari i des del punt de vista logístic.

«Alguns països les han utilitzat i uns altres ho estan pensant. A Europa, hi ha iniciatives per utilitzar aplicacions que siguin compatibles. S'està treballant en aquestes opcions. Però hem de saber quin valor afegeixen», va especificar Simón. Així, l'expert va afegir que han de respectar la Llei de Protecció de Dades, que és «relativament restrictiva». «Cal tenir molta cura. Poden aportar molt però primer cal saber què aportaran i estar segur que no vulneren aquests drets», va concloure Fernando Simón.