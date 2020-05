El govern proposa un retorn a l'escola amb només 15 alumnes per clase

El director del Centre de Coordinació d'Emergències del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, considera correcta la proposta d'una tornada a escola amb aules a la meitat de l'aforament i recomana que els nens estiguin vigilats tant a classe com al pati, perquè mantinguin la distància social i no es produeixin nous brots de contagi de coronavirus.

"El que ens interessa és garantir que qualsevol grup manté les distàncies adequades, i (els alumnes) mentre són a classe per descomptat hi haurà algú que vigili, hem de garantir també que després al pati es manté, si tot això es pot mantenir, em sembla correcte que es proposin escalades progressives cap a noves fases amb molta prudència i amb les garanties que tenim els mitjans", ha subratllat Simón, aquest dimarts 5 de maig, durant la roda de premsa posterior a la reunió de Comitè de Gestió Tècnica del coronavirus.

Preguntat per la proposta d'una tornada a escola amb 15 alumnes per classe de cara al setembre, Fernando Simón ha puntualitzat que li sembla "correcta" sempre que aquestes aules estiguin pensades per a l'almenys el doble d'alumnes. "A mi la proposta em sembla bé sempre que 15 nens estiguin en una classe habitualment pensada per a 30 o 40, si els fiquem en una classe que habitualment és per a 15 no solucionem el problema", ha subratllat.

Segons ha puntualitzat, cal evitar que es produeixin situacions en què es puguin donar "brots", com la congregació de moltes persones. En el cas dels menors, ha indicat que encara que ells solen passar la malaltia amb símptomes "molt lleus", poden ser "els que produeixin la transmissió a les famílies". En aquest sentit, ha destacat que el Ministeri d'Educació està fent "un treball excel·lent a l'hora de promoure i proposar les mesures de transició, sent molt prudents".

D'altra banda, sobre l'obertura de les piscines, Simón ha precisat que hauran de valorar-ho "dia a dia" i que "dependrà molt de com evolucioni la situació en cada territori". Segons ha recordat, aquestes instal·lacions solen obrir a mitjans del mes de juny i no sap si "per a aquesta data" totes les províncies estaran en la mateixa situació. "Haurem de valorar-lo amb prudència, dia a dia, a mi m'encantaria que s'obrissin però ens estem enfrontant a un virus que ens ha posat en una situació molt complicada", ha tancat.

