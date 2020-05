El Congrés aprova la quarta pròrroga de l'estat d'alarma fins al 24 de maig

El Congrés ha aprovat aquest dimecres la quarta pròrroga de l'estat d'alarma fins al 24 de maig. Ho ha fet amb una majoria més ajustada que en les anteriors votacions, amb el suport de la coalició de govern (PSOE i Unides Podem), Cs, PNB, Més País i grups com Coalició Canària, Teruel Existe o Nova Canària. El PP finalment s'ha abstingut enmig de crítiques creuades entre el líder dels populars, Pablo Casado, i el president, Pedro Sánchez. Per altra banda, els nacionalistes bascos han optat per recolzar l'allargament de l'estat d'alarma perque la Moncloa ha acceptat fer participes dels CCAA del desconfinament. També ho han fet altres formacions com EH Bildu o el BNG. Vox, ERC, JxCat i la CUP hi han votat en contra. La mesura ha comptat amb 178 suports, 75 vots contraris i 97 abstencions.

Sánchez promet una desescalada "cogovernada" on les CCAA tindran un "paper protagonista"



En una matinal monotemàtica al Congrés, i durant la seva defensa de la pròrroga de l'estat d'alarma, el president del govern espanyol ha promès que la desescalada serà "cogovernada" on les Comunitats Autònomes tindran un "paper protagonista" a l'hora de decidir i adoptar mesures, tot i que la decisió final continuarà a mans del Ministeri de Sanitat.

En aquest marc, i després de recordar que "aixecar l'estat d'alarma ara seria un error absolut" per motius sanitaris, econòmics i socials, ha promès que la desescalada serà un procés "adaptable i participatiu". En una primera fase les CCAA hauran de remetre al Ministeri de Sanitat les seves propostes indicant quines províncies o territoris han de canviar de fase i les mesures a aplicar-hi. La proposta haurà de contenir descripció de les mesures a adoptar, basades en les que conté el pla de desescalada, però en poden afegir altres.

Hauran de sumar-hi un anàlisi de les capacitats estratègiques del territori, i per últim indicar aspectes econòmics, socials o de mobilitat. Segons Sánchez, el Ministeri "estudiarà cada proposta amb les CCAA" i després decidirà de forma "preferentment consensuada". A més, segons el president espanyol, les CCAA tindran "capacitat interpretativa" per desenvolupar les mesures.

Amb tot, el president espanyol ha advertit que perquè l'Estat prengui en consideració les propostes de les CCAA caldrà que es compleixin els següents requisits: "Els territoris hauran de tenir la capacitat d'instal—lar en un termini màxim de 5 dies entre 1,5 i 2 llits UCI per cada 10.000 habitants, entre 37 i 40 llits d'aguts per cada 10000 habitants, i tenir actualitzat el panell d'indicadors".

Casado avisa que l'estat d'alarma no es pot allargar "indefinidament"



El líder del PP, Pablo Casado, ha justificat l'abstenció del seu partit pel fet que Sánchez, s'ha compromès "a la força", amb els pactes amb Cs i el PNB, a desvincular els ERTO i les ajudes a autònoms i pimes de l'estat d'alarma, a buscar un "pla B", a la "cogovernança" amb les CCAA i ha acceptat el dol nacional. "Esperem que per una vegada compleixi", ha dit Casado, que ha esperat que sigui l'últim cop que l'executiu espanyol demana una pròrroga i ha dit a Sánchez que "no torni a demanar lleialtat i unitat a l'oposició" si en 15 dies "no és capaç de trobar un pla B".

"Espanya no pot seguir vivint en excepció constitucional infinitament", ha remarcat durant el ple de pròrroga de l'estat d'alarma al Congrés d'aquest dimecres al matí. Casado ha argumentat que l'estat d'alarma no es pot allargar "indefinidament" i ha afirmat que es pot utilitzar la "legislació ordinària" durant la desescalada.

Casado ha acusat el govern espanyol d'utilitzar com a "escuts humans" i com a "hostatges" a aturats i autònoms pel fet de vincular que es mantingui les ajudes a la pròrroga de l'estat d'alarma. "Li sembla èticament decent?", ha preguntat el líder del PP, que ha retret a l'executiu que opti per "governar en la unilateralitat".

El president del PP ha dit que la majoria de països d'Europa no mantenen les "mesures excepcionals" i "els poders polítics absoluts" que Sánchez vol prorrogar i ho substitueixen per "intervencions molt més específiques". Casado ha apuntat que no tenir "pla B" és una "tremenda irresponsabilitat".

Rufián: "Ja no hi ha criteris sanitaris per seguir justificant aquest estat d'alarma de comandament únic a Madrid"



Un dels moments tensos de la sessió ha estat el discurs del portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, qui ha retret a Podem que avali l'acord assolit pel president del govern espanyol amb Ciutadans per la pròrroga de l'estat d'alarma, i ha insistit en el 'no' dels republicans a un model de "recentralització, la militarització i la regressió de drets civils". "Si jo fos Podem estaria molt preocupat pel fet que cada vegada que el PSOE té problemes mira a la dreta, a Cs", ha dit.

Segons Rufián, "hi ha alternativa" mitjançant la "coresponsabilitat". "Si volen mantenir aquest marc, negociem-ho", ha afirmat", però "és una irresponsabilitat gestionar una crisi com aquesta com si es tingués majoria absoluta". I ha afegit, "vostès tenen en una mà les dades del virus i a l'altra el telèfon de la patronal", i creiem que "ja no hi ha criteris sanitaris per seguir justificant aquest estat d'alarma de comandament únic a Madrid".

També ha rebatut les acusacions que prèviament li havia llançat el portaveu d'En Comú Podem, Jaume Asens, que ha acusat les republicans d'estar pendents de JxCAT a l'hora de decidir la seva estratègia política. "Més [Joan] Tardà i menys [Quim] Torra", ha dit Asens. Rufián s'ha dirigit a Asens per respondre: "Jo entenc que t'han tret per atacar a ERC, saps com d'injustes i tramposes són les teves paraules, i espero que serveixin perquè us sentiu millor després d'apuntalar aquest pacte amb Cs", ha dit. Uns retret que ha fet extensibles a tot el grup de Podem: "Vox no és l'amenaça que ha de fer pactar les esquerres cegament amb el PSOE, sinó que Vox és l'amenaça que hauria de fer pactar cegament el govern amb les esquerres".

En aquest marc ha insistit en la necessitat que l'executiu obri la porta al cogovernament de la crisi amb les CCAA. "Hi ha milions de persones que han votat els seus parlaments autonòmics i els seus governs, i tenen dret a decidir com surten d'aquesta".

Borràs, a Sánchez: "El pla B existeix i passa per retornar competències encara que evidenciï la seva incompetència"



Al seu torn, la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borras, ha defensat el segon 'no' de la formació a la quarta pròrroga de l'estat d'alarma i ha assegurat que sí que existeix un "pla b": "Consisteix a retornar les competències encara que el preu sigui evidenciar la seva incompetència". Durant la seva intervenció al ple, Borràs ha acusat l'executiu de Sánchez d'anar "tard" i a "remolc" i de no fer autocrítica, tot i que "rectificant". "Ens preocupa l'evolució de la pandèmia però ens alarma encara més la involució democràtica que vostè lidera", ha dit. En aquest sentit, ha criticat que el govern parli de coordinació quan "no es coordinen ni vostès" i ha dit que no creu que l'executiu "estigui preparat" per afrontar la nova fase.

Borràs també ha acusat el govern de no escoltar ni dialogar i ha afirmat que "han acabat aplicant el pla C amb C de Ciutadans". "El pacte in extremis li ha acabat salvant la votació però li espatlla l'eslògan de govern més progressista", ha dit, tot afegint que "les seves aliances han mutat més que el propi virus".

Vox amenaça amb una moció de censura



El líder de Vox, Santiago Abascal, ha amenaçat el govern amb una moció de censura i ha apuntat directament al PP, a qui ha atribuït la "responsabilitat" com a primer partit de l'oposició. Abascal ha tornat a demanar la dimissió en bloc de l'executiu i ha carregat durament contra Pablo Iglesias. "Vox va advertir de la deriva totalitària d'aquest govern, que està convertint l'estat d'alarma en un estat d'excepció i que l'únic que ha combatut són les llibertats", ha dit.

Cs, "salvar vides i llocs de feina"



La portaveu de Cs, Inés Arrimadas, ha defensat el seu suport a la pròrroga assegurant que serveis "per salvar vides i llocs de feina". En aquest sentit, ha dit que "entre ser útils o inútils, ho tinc clar". A més, ha assegurat que "Espanya no pot sortir aquest mateix dissabte de l'estat d'alarma" perquè implicaria que decauen els ERTO i les ajudes.

El paper de les CCAA



El PNB, per la seva banda, ha celebrat que Pedro Sánchez hagi "entès" que cal anar de la mà en la fase de desescalada acceptant les seves esmenes a la pròrroga de l'estat d'alarma però l'ha avisat: "Cal que aquests 15 dies vagi pensant en el futur". Esteban també ha reclamat que es desvinculin les ajudes econòmiques del decret el més aviat possible: "És urgent que es prengui aquesta decisió".

La CUP els acusa de "saquejar les arques públiques"



La diputada de la CUP Mireia Vehí ha defensat el 'no' de la formació a la pròrroga de l'estat d'alarma i ha acusat el govern espanyol d'utilitzar la mesura per "saquejar les arques públiques" i crear un "estat de setge": "Nosaltres no hi contribuirem". Durant la seva intervenció al Congrés, Vehí ha dit que "des de l'esquerra sempre hi ha una alternativa" i ha criticat l'executiu de Sánchez de "regalar-li el relat a l'extrema dreta".

EH Bildu alerta: "No és un xec en blanc"

La portaveu d'EH Bildu (Grup Mixt), Mertxe Aizpurua Arzallus, ha argumentat que l'abstenció dels abertzale a la pròrroga de l'estat d'alarma no és cap "xec en blanc" al govern espanyol. Però ha dit que deixar caure la pròrroga de l'estat d'alarma encara sumaria més "incertesa" entre la ciutadania.

La portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, ha retret al líder del PP, Pablo Casado, que no estigui actuant amb "responsabilitat" i ha criticat que no proposi una "alternativa viable". "Quina és la seva alternativa a l'estat d'alarma?", ha qüestionat Lastra.

De la seva banda, el portaveu de Más País al Congrés, Íñigo Errejón, ha justificat el 'sí' de la seva formació perquè els ciutadans no paguin les conseqüències i no perquè el govern espanyol "s'ho mereixi". Errejón ha dit que l'executiu "ha d'aprendre a cuidar els seus suports" i a "negociar" i ha alertat del fet que la majoria de la investidura "s'ha anat esquerdant". El diputat ha alertat que l'aliança amb Cs és "un camí de curt recorregut".

El diputat del BNG, Nestor Rego, ha explicat que s'abstindrà perquè està d'acord amb que "l'estat d'alarma ha de continuar" tot i que discrepa "en el com". La diputada de Coalició Canària, Ana Oramas, ha explicat el 'sí' per l'acord sobre els ERTO a Canàries i ha dit a l'executiu que la votació d'aquest dimecres demostra que "tenia uns socis que no eren de fiar".

