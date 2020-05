El Govern de Cuba aprova un pla d'ajust econòmic per fer front al coronavirus

El Govern de Cuba va aprovar un pla d'ajust econòmic per a aquest any, basat en la reducció de la despesa pública, en previsió de l'impacte que tindrà la pandèmia del coronavirus en un país que ja tenia dificultats econòmiques. Així ho va decidir el Consell de Ministres en una reunió celebrada dilluns en la qual el viceprimer ministre, Alejandro Gil Fernández, va exposar el dany econòmic generat per la covid-19 i va defensar que «això obliga a un ajust del Pla Econòmic» per «reduir i eliminar despeses».

«Una economia amb zero turisme i afectada pel bloqueig nord-americà no pot seguir treballant normalment i que res passi. Cal donar els arguments amb transparència, perquè tots ens unim, ajustar-se a la realitat i imposar-se a ella amb treball», va explicar.

Així, el nou Pla Econòmic per al 2021, que inclou el pressupost per al proper any, preveu un enfortiment de la producció agrícola, de les inversions estrangeres, sobretot en sectors estratègics, i «l'encadenament productiu del sector estatal amb el no estatal».

El president, Miguel Díaz-Canel, va advocar per «mantenir la justícia social i les oportunitats socials per als de menors ingressos i les polítiques públiques que ajudin els més vulnerables». A més, va destacar la importància de dissenyar la fase de la recuperació: «Com ens anirem obrint al turisme, com ens anirem obrint en els vols, com anirem obrint les activitats econòmiques i socials».

Díaz-Canel va considerar així mateix que l'era post covid-19 ofereix una oportunitat per implementar «d'una manera més ràpida, més decidida, més organitzada», una sèrie de «qüestions que estan pendents en la conceptualització del model econòmic i social» de la illa caribenya.



«S'ha de tenir valentia»

En concret, va fer referència a algunes formes de gestió i de propietat i la necessitat de redimensionar els sectors públic i privat i de redefinir la relació entre tots dos. «S'ha de tenir valentia i hem de fer coses diferents, fent el mateix no resoldrem res ni avançarem més», va defensar.

Cuba ja patia problemes econòmics arran de la crisi a Veneçuela, el seu principal soci, de manera que el llavors president, Raúl Castro, va avisar els cubans que vindrien moments difícils. Des de llavors, la situació interna a Veneçuela s'ha agreujat i Cuba s'enfronta ara a les conseqüències del coronavirus, que ha paralitzat el sector turístic, la principal indústria de país, on la pandèmia deixa ja 1.668 casos confirmats i 69 víctimes mortals.