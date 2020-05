Publiquen el cens de deportats a camps nazis més complet d'Espanya

El Memorial Democràtic ha publicat el cens de deportats a camps nazis més complet de l'Estat. Amb el títol «Deportats catalans i espanyols als camps de concentració nazis», inclou 9.161 persones deportades, de les quals n'hi ha unes 2.000 de catalanes. Es tracta del resultat d'un projecte de recerca liderat pel Memorial Democràtic amb la col·laboració de l'Amical de Mauthausen i la Universitat Pompeu Fabra.

La seva publicació coincideix amb la commemoració dels 75 anys de l'alliberament de Mauthausen, el 5 de maig de 1945. La consellera de Justícia, Ester Capella, va destacar que aquest cens és un «deure i un acte de responsabilitat» cap a aquelles persones que van estar internades, i «ha de servir perquè episodis com aquest no caiguin en l'oblit». Capella va destacar que la majoria dels catalans deportats eren persones «compromeses amb la legalitat republicana que van haver de marxar a l'exili i a França van ser capturades». «Això és un exercici de memòria democràtica, però també una lliçó per al futur», va concloure.

El cens recull l'estada als camps de concentració i extermini, però també la trajectòria anterior dels deportats i, en alguns casos, la posterior. Això permet la reconstrucció de les biografies, des de l'exili fins a la deportació i posterior alliberament. El cercador també permet conèixer quantes persones d'un municipi concret van ser deportades a un camp de concentració, així com combinar cerques i conèixer quines persones d'un municipi concret van ser alliberades o mortes als diferents camps de concentració. La visualització és a través de mapes específics que permeten navegar sobre els camps de concentració i d'extermini nazis i els seus camps secundaris.