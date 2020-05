Sánchez arriba a un acord d'última hora amb Cs per prorrogar l'estat d'alarma

Tancat a última hora el suport de Cs –els 10 diputats taronges votaran «sí»–, el Govern encapçalat per Pedro Sánchez continua les negociacions contra rellotge per assegurar-se el suport o l'abstenció dels set diputats del Partit Nacionalista Basc, amb l'objectiu que la quarta pròrroga de l'estat d'alarma pugui tirar endavant –per majoria simple, amb més vots a favor que en contra–, encara que falli el flanc del PP.

En aquest sentit, Sánchez insisteix que no hi ha alternativa legal per limitar la mobilitat dels ciutadans i mantenir les mesures econòmiques aprovades, i apel·lant als 88 vots del PP, defensa –i així ho va fer ahir en el ple del Senat– que el que la societat espera és «un acord almenys dels dos grans partits». Durant el ple, Sánchez va respondre a les crítiques del portaveu popular, Javier Maroto, per a qui l'estat d'alarma, argumenta, ha passat de protegir els ciutadans del covid-19 a protegir el president. «Ha de deixar d'existir», va espetar Maroto.

En l'estira-i-arronsa Ciutadans, en forma de batalla dialèctica amb Lorena Roldán prèvia a l'acord final, demanava a Sánchez més garanties perquè posin data límit a l'estat d'alarma. El president va demanar el seu suport, reiterant que no hi ha altra manera per impedir els desplaçaments dels madrilenys a les seva segona residència. «Quin és l'únic mètode per a garantir-ho?», va preguntar retòricament Sánchez. «No podem jugar a experiments que no sabem quina eficàcia tenen», va rebatre Sánchez en resposta a la portaveu del partit taronja. A més, el partit d'Arrimadas també demanava que es desvinculin del decret totes les mesures d'ajudes econòmiques.

El PNB, amb set diputats al Congrés, per la seva banda, exigeix més autonomia per a les comunitats, i per aquest motiu el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va adoptar un to conciliador: «Reforçarem els mecanismes de cogovernança», va prometre després del Consell de Ministres. Des d'EH Bildu, ja s'han posicionat amb l'abstenció dels seus 5 diputats. L'escenari que es dibuixi avui, doncs, dependrà de si Cs i PNB cedeixen en abstenció (que sumarien 22 abstencions juntament amb EH Bildu), un marge suficient perquè Sánchez pugui tirar endavant el decret encara que el PP s'hi confronti amb un «no». Vox, amb 52 escons de l'hemicicle, votarà en contra.



L'eix català s'alinea en el «no»

Els partits catalans amb representació en el Congrés dels Diputats –ERC (13), JxCat (8) i la CUP (2)– s'han posicionat tots en contra de la proposta de Sánchez per prorrogar per quarta vegada l'estat d'alarma. Els primers a confirmar la negativa van ser els cupaires, que ja van votar en contra en el darrer debat de pròrroga criticant la mala gestió del govern i qualificant-la de «digna del pitjor capitalisme».

D'altra banda, els neoconverents han anunciat que sense el retorn de les competències per afrontar la desescalada del confinament, el seu vot serà negatiu. La formació que lidera Laura Borràs també va reafirmar la necessitat de gestionar un desconfinament des del territori i va criticar ahir en un comunicat la gestió de l'executiu central.

Els republicans, la formació catalana amb més representació, van reforçar la pressió sobre la coalició de govern en canviar de parer i demanar la finalització de l'estat d'alarma. Ahir, la portaveu d'ERC al Senat, Mirella Cortés, va reforçar la idea del no assegurant que «la política de recentralització no funciona» i reclamant a l'executiu que retorni competències.