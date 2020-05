Simón admet que el virus va poder circular per Espanya abans de finals de febrer

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha admès que el virus del Covid-19 va poder circular per Espanya abans de finals de febrer, el moment en què el Ministeri de Sanitat fixa el gran increment de contagis dins de la pandèmia.

En roda de premsa després del Comitè Tècnic de Gestió del Coronavirus, Simón ha estat preguntat sobre la possibilitat que Espanya investigui casos de pneumònia registrats des de novembre per verificar si poden ser realment Covid-19, tal com ha suggerit l'Organització Mundial de la Salut (OMS). No obstant això, l'expert ha obviat aquesta qüestió.

Simó ha assenyalat que hi ha "probabilitat" que el virus viatgés des de la Xina fins a Europa abans de la notificació del brot per part de les autoritats xineses, el 31 de desembre de 2019. "Tenim informacions d'estudis que és molt probable que hi hagués infeccions a la Xina produïdes a la fi o mitjans de novembre que es van detectar més tard", ha explicat.

Així, ha reconegut l'opció que la gent que s'hagués pogut infectar a la Xina vingués a Europa en aquests moments. "Això probablement va succeir amb alguns casos, però en un nombre relativament petit, perquè si no, les nostres epidèmies poguessin haver començat abans", ha justificat.

Simó ha recordat que el primer cas notificat a Espanya es va produir el 31 de gener. En aquell moment, segons l'expert, els metges sentinelles de la grip van fer proves per detectar si algun cas podria ser Covid-19. "En aquests estudis inicials no es va detectar cap que fos positiu", ha argumentat.

Amb tot, ha afirmat que es va donar algun contagi "bastant abans que fos notificat", com un positiu que va començar símptomes el 2 de febrer a València. "És possible que arribés un cas abans de finals de febrer, però per descomptat no va generar un brot identificable", ha insistit l'expert.

"Si mirem l'evolució de les dades de la grip, a Espanya no es va detectar res estrany fins a finals de febrer. La transmissió a Espanya, pels estudis filogenètics dels virus, sembla que va començar a tenir un nivell de transmissió suficient cap a finals de febrer, però va poder haver-hi casos abans que van passar desapercebuts", ha reblat.

