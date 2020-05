Banyar-se en piscines o al mar és més segur que en rius, llacs o gorgues per no infectar-se de coronavirus

La infecció per coronavirus per contacte amb l'aigua en activitats recreatives és "molt poc probable" segons un informe del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) elaborat a partir de la literatura científica disponible. La supervivència del virus en l'aigua dels rius, llacs o gorgues d'aigua dolça i no tractada "és superior" i per tant aquests són els mitjans aqüàtics "més desaconsellables" durant la pandèmia per la covid-19. Les piscines i l'aigua salada són espais més segurs. El principal focus d'infecció en aquests àmbits es genera quan hi ha "una pèrdua de les mesures recomanades de distanciament social".

Els aerosols generats en un balneari o en una instal·lació d'aigües medicinals tindran les mateixes característiques de desinfecció que les aigües de bany d'aquestes instal·lacions.

Quan l'ambient de les instal·lacions es manté a temperatures elevades, com és el cas de les saunes i els banys de vapor, s'espera que la supervivència del virus es redueixi per l'alta temperatura.

La presència de la sal al mar és un factor que "probablement contribueix a la disminució de la càrrega viral i la seva inactivació" per analogia al que passa amb virus similars, indica l'informe.

Pel que fa a la sorra el CSIC afirma que l'acció conjunta de la sal de l'aigua de mar, la radiació ultravioleta solar i l'alta temperatura que pot experimentar la sorra afavoreixen que el virus resulti inactiu.

También fa èmfasi en que qualsevol forma de desinfecció de la sorra de la platja ha de ser respectuosa amb el medi ambient i no és recomanable desinfectar-la amb els procediments habituals per espais públics urbans.

L'estudi destaca que la principal via de transmissió del virus és la respiració, la tos i el contacte entre les persones. Per això considera que les aglomeracions que hi pot haver a piscines i platges, així com els objectes utilitzats o tocats per diverses persones poden continuar essent mecanisme de contagi.

