Comença el procés de reemborsament de les places de viatges de l'Imserso

El procés de reemborsament de les places del Programa de Turisme de l'Imserso, que va ser interromput per la declaració de l'estat d'alarma davant la pandèmia del coronavirus, començarà aquest dijous 7 de maig.

La direcció general de l'Imserso ha informat aquest dimecres que a partir de demà, les empreses Turismosocial i Mundiplan iniciaran el procés de reemborsament de les places del programa i no es cobraran despeses d'anul·lació.

Segons ha explicat l'Imserso, els usuaris rebran en el compte bancari facilitat a l'efecte o la targeta de crèdit o dèbit en què van fer el pagament, la quantitat corresponent, un cop deduïdes les despeses de gestió, que ascendeixen a 6,20% de l'import total del preu del viatge interromput.

A més, ha detallat que no hi ha un termini predeterminat per a realitzar les sol·licituds de reemborsament, encara que els procediments per iniciar la seva tramitació i remetre-les varia en funció de l'empresa que gestiona el viatge.

En el cas dels viatges de turisme de costa insular i de turisme d'interior gestionats per Turismosocial, els usuaris han necessàriament d'enviar una sol·licitud acompanyada de la documentació original del viatge escanejada i els 20 dígits de l'IBAN i nom del titular del compte bancari a l'adreça de correu electrònic reembolsoscovid@turismosocial.com.

En el cas que hagin realitzat el pagament amb targeta de crèdit o dèbit, no cal enviar la informació del compte, mentre que si no disposa de correu electrònic o d'escàner, poden remetre la sol·licitud i documentació a través de correu postal quan cessin les mesures decretades en l'estat d'alarma i es pugui circular lliurement.

En el cas dels viatges de turisme de costa peninsular gestionats per Mundiplan, es pot sol·licitar la devolució a través de la pàgina web de l'empresa, on els usuaris han d'accedir a la seva reserva indicant el seu DNI i Clau facilitada per l'Imserso en la seva carta d'acreditació.

Per realitzar la sol·licitud de reemborsament s'ha habilitat un procés automàtic a la reserva accedint a "sol·licitud de tramitació", on es podrà omplir la informació necessària per procedir al reemborsament.

També es podrà sol·licitar la devolució a través d'una agència de viatges, en aquest cas s'haurà d'acudir quan cessin les mesures decretades en l'estat d'alarma i es pugui circular lliurement.