Duque assegura que fer tests massius a la població «no és una opció vàlida»

El ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque, ha assegurat que no es poden fer tests massius a la població, com demana l'oposició per poder iniciar la desescalada a Espanya, perquè de moment "no és una opció vàlida".

"Ara per ara, fer tests massius a tothom per veure si són portadors de la malaltia en aquest moment, no és una opció vàlida ni aquí ni en un altre país", ha advertit Duque, que assenyala que qui reclama aquesta acció és perquè "no li han aconsellat bé" o perquè hi ha voluntat d'"enganyar de forma deliberada".

Segons ha manifestat aquest dijous el ministre durant la seva compareixença a la Comissió de Ciència, Innovació i Universitats del Senat per informar sobre les actuacions relacionades del seu Departament amb la crisi sanitària de la Covid-19, les proves que es realitzen actualment (les anomenades PCR) "no són en absolut senzilles".

En aquest sentit, la tecnologia actual d'aquestes proves PCR permet fer "un nombre limitat diari de proves diagnòstiques que detectin la presència de virus de manera fiable". No obstant això, malgrat que els investigadors espanyols estan capacitats, segons Duque, per a realitzar aquest tipus de proves, i tenen l'equipament necessari per a això, "no és tasca simple".

A més, explica que per fer aquestes proves es necessiten subministraments de certs productes químics molt específics. "En les pitjors setmanes d'aquesta crisi es va experimentar una manca d'aquests subministraments, que en gran part s'importen", ha admès el ministre.

Per pal·liar aquesta falta de subministraments, des del Govern es va fer llavors un esforç per promocionar les capacitats de les empreses biotecnològiques espanyoles, facilitant la certificació ràpida dels seus productes, afavorint el seu treball conjunt i agilitzant la seva pròpia cadena de subministraments, segons ha explicat.

Així, considera que el sector va respondre de manera "admirable", desenvolupant noves tècniques en col·laboració amb el sistema científic espanyol, que serà "molt important en la nova etapa". "Però la disponibilitat d'aquests subministraments no és l'únic factor limitant, la majoria de les màquines automàtiques d'hospitals i centres de diagnòstic són de marques comercials i admeten només subministraments d'aquestes marques", justifica.

Això vol dir, segons ha continuat Duque, que "per molts kits de PCR que es fabriquin a Espanya, això no vol dir que es puguin fer totes aquestes proves ara mateix, ni de bon tros".

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus