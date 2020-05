Illa admet que Espanya va actuar «tard» davant del coronavirus, però «abans» que altres països

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha reconegut en la Comissió de Sanitat de Congrés dels Diputats que Espanya va actuar "tard" davant el Covid-19, la malaltia que provoca el nou coronavirus, tot i que ha assegurat que ho va fer "abans" que altres països.

"Tots vam arribar tard a aquesta pandèmia, tots", ha sentenciat al·ludint a altres països com Alemanya, el Regne Unit o els Estats Units, si bé ha reiterat que el Govern presidit per Pedro Sánchez va actuar abans que molts altres.

I és que, tal com ha argumentat, quan el 12 de març el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties (ECDC) va informar que a Europa hi havia transmissió comunitària sostinguda que posava en risc els sistemes sanitaris, a Espanya ia s'havien establert mesures de distanciament social i, dos dies després, es va decretar l'estat d'alarma.

"Nosaltres hem actuat abans que altres països, tant en nombre de morts com en nombre de contagis, ja que el 14 de març decretem l'estat d'alarma", ha recalcat el ministre de Sanitat durant la seva setena compareixença a la Comissió de Sanitat de la Cambra Baixa.

Dit això, Illa ha comentat que Espanya s'enfronta actualment a la fase "més delicada" de la pandèmia, pel que ha destacat la necessitat que en la desescalada se segueixin mantenint el mateix grau de responsabilitat social que hi ha hagut fins ara.

Finalment, Illa ha avisat que no es pot descartar que hi hagi un nou brot del coronavirus, o una segona onada, i ha informat que, per aquest motiu, ja hi ha mesures previstes per actuar en el cas que passi com, per exemple, el reforçament dels serveis d'Atenció Primària.

