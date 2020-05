Un assessor de Guaidó admet una operació contra Maduro

L'estrateg polític veneçolà Juan José Rendón, responsable del Comitè d'Estratègia de l'opositor Juan Guaidó, va admetre haver signat un contracte amb un representant de la contractista militar Silvercorp, Jordan Goudreau, a qui va pagar 50.000 dòlars, perquè portés a terme un atac que acabés amb la detenció de diversos funcionaris del Govern. «Era una exploració per veure la possibilitat de capturar i entregar a la justícia membres del règim amb acusacions, ordres de captura, etcètera», va reconèixer Rendón.

En aquest sentit, el president de Veneçuela va anunciar que denunciarà els Estats Units davan tel Tribunal Penal Internacional (TPI) i davant del Consell de Seguretat de Nacions Unides per la seva presumpta implicació en l'operación Gedeón per llançar una intervenció militar per deposar el Govern.

Per part seva, el president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar la intenció del seu executiu de nomenar James Broward Story ambaixador a Veneçuela. Story actualment exerceix el càrrec d'encarregat de negocis interí a la Unitat d'Afers de Veneçuela.