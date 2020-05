Espanya ha registrat un lleuger repunt de defuncions, amb 229 en 24 hores, i continua per sobre de les 200 morts diàries per tercer dia consecutiu. Segons les dades difoses pel Ministeri de Sanitat aquest divendres, el total de morts per coronavirus ja és de 26.299.

Els nous positius diaris també han crescut i s'han detectat 1.095 casos confirmats amb PCR en un dia.

Des de l'inici de la crisi, s'han detectat 222.857 contagis amb prova PCR mentre que són 260.117 les persones que han donat positiu comptant els testos d'anticossos. Pel que fa a les hospitalitzacions, hi ha 762 nous ingressos i 85 entrades a l'UCI.

Catalunya registra la meitat de nous casos de coronavirus d'Espanya amb 543 infectats dels 1.095 detectats. També un 33% de les defuncions totals de l'Estat.

