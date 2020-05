El jutge proposa jutjar Villarejo per espiar un despatx d'advocats

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón va proposar jutjar el comissari jubilat i a la presó provisional José Manuel Villarejo, el comissari Enrique García Castaño i 12 persones més entre les quals també hi ha expolicies per la peça número 2 del cas Tàndem, anomenada Iron, per l'encàrrec d'un despatx d'advocats d'espiar un bufet de la competència.

Segons l'acte de transformació de la causa en procediment abreujat, el titular de Jutjat Central d'Instrucció número 6 atén la petició de Fiscalia Anticorrupció de finalitzar la investigació d'aquesta peça, la primera a concloure de tota un macrocausa que des de fa tres anys indaga en les activitats suposadament il·lícites del comissari Villarejo i per la qual aquest es troba en presó preventiva des de fa dos anys i mig.

El projecte Iron va revelar un «modus operandi» en l'activitat professional del comissari i que s'ha anat repetint en la majoria de les més de 20 peces en què està dividit el cas Tàndem, i és que Villarejo va constituir un entramat societari en el qual, entre altres coses, es prestava servei de detectius, utilitzant per a això la seva privilegiada posició en la Policia Nacional i recorrent a altres funcionaris policials per obtenir dades de forma il·lícita, de vegades a canvi de donacions.

El magistrat continua el procediment en aquesta peça 2 per a Villarejo, el seu soci en el Grup Cenyt Rafael Redondo, la seva dona Gema Alcalá, l'advocat David Macías; així com els policies ja apartats de les seves funcions Enrique García Castaño, Antonio Bonilla, Constancio Riaño i Javier Fernández Pérez; i el funcionari de l'Agència Tributària Antonio Chaparro.