El Ministeri de Sanitat comunicarà avui a les CCAA quines zones passen a fase 1

El Ministeri de Sanitat comunicarà aquest divendres a les Comunitats Autònomes quines zones passen a la Fase 1 de desconfinament, segons ha apuntat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries en roda de premsa a La Moncloa. Al llarg del dia d'avui el Ministeri ha recopilat els últims informes definitius de les conselleries de Salut de les CCAA i el ministre de Sanitat, Salvador Illa, abordarà la qüestió a la reunió del Consell Interterritorial de Sanitat que té lloc a partir de les 16.30. L'executiu espanyol té l'última paraula a l'hora de validar les propostes dels governs autonòmics, tot i que Simón ha insistit que la voluntat és assolir decisions consensuades.

Ara per ara totes les CCAA tret de Catalunya i Castella i Lleó han proposat que les seves unitats territorials passin a fase 1. En el cas de Catalunya la Generalitat considera que només ho haurien de fer el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran. No és el cas de Madrid, que ha reclamat –en un informe sense signar- que tot el seu territori passi a la fase 1, tot i la dimissió de la directora general de Salut Pública, que va defensar que es mantinguessin les normes de confinament de la fase zero actual.

Simón ja ha advertit aquest divendres que caldrà analitzar "curosament" la informació i les dades i adoptar decisions ajustades a la realitat de cada territori. L'executiu espanyol podria actuar en direcció contrària a la que reclama la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i mantenir la Comunitat a la fase zero. "Les CCAA en general estan molt ben preparades per al futur", ha afirmat, però "s'avaluaran els diferents paràmetres" i "les capacitats de salut pública" per adoptar una decisió.

La decisió l'adoptarà un grup de 12 "funcionaris experts", segons Simón, de què l'executiu espanyol no ha volgut facilitar els noms. Ho farà al llarg del dia de divendres tenint en compte de manera prioritària –ha dit- els criteris de salut pública. El Ministeri sosté que serà una "decisió conjunta" tot i que recorda que té la potestat de decidir finalment quina zona passa de fase.

