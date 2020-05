Brussel·les demana als estats que es "preparin" per a una segona onada de contagis de coronavirus

La Comissió Europea demana als estats que es "preparin" per a una "possible" segona onada de contagis de coronavirus. "Segons les darreres avaluacions de riscos del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC), els estats membres han de preparar-se per a una segona onada", ha indicat un portaveu comunitari aquest dilluns.

El portaveu de la Comissió Europea ha assegurat que l'ECDC està analitzant la situació i dissenyant mesures per a una possible segona onada. "Hem d'assegurar una comunicació adequada del risc per garantir que els ciutadans entenen que poden arribar noves onades, fins i tot si l'onada inicial d'infeccions es gestiona amb èxit"