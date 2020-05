Simón afirma que no s'ha detectat «cap repunt substancial» derivat de la sortida de nens

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha afirmat que no s'ha detectat "cap repunt substancial" per l'efecte de la sortida dels nens, permesa des de fa 15 dies. Tanmateix, Simón ha admès que en alguns hospitals sí que han detectat que l'edat mitjana dels pacients és menor del que era habitual fins ara, però no de nens. "És cert que alguns d'aquests pacients una mica més joves, més forts, que fins ara es quedaven a casa, ara estan tornant a ser atesos als hospitals", ha dit. En roda de premsa aquest dilluns al migdia, Simón ha demanat "prudència" durant la desescalada i ha avisat que, per molt que la situació actual és "favorable", hi ha perill de rebrots.

"Cal anar amb molt de compte" i garantir que hi ha els recursos assistencials adequats per fer front a un repunt de casos, ha dit. Sobre els repunts, Simón ha dit que no és possible concloure amb "absoluta certesa" que no hi ha hagut rebrots però ha dit que "s'hauria hagut d'observar ja", si n'hi hagués derivat de la sortida dels nens.

Pel que fa al reforç de personal sanitari a les CCAA, Simón ha dit que no es pot xifrar quants serien necessaris perquè cada autonomia té una situació diferent i una organització diferenciada dels seus recursos. "No podem jugar a una guerra de xifres", ha afirmat.