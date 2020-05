Tornen les protestes a Hong Kong després de setmanes de paràlisi

Hong Kong va tornar a convertir-se ahir en el focus de múltiples protestes de l'oposició contra el Govern del territori, després del parèntesi provocat per la pandèmia de coronavirus, que ha durat setmanes. Centenars de persones es van congregar en una desena de centres comercials per condemnar, una vegada més, la dependència de les autoritats respecte a Xina, en una repetició a menor escala de les multitudinàries manifestacions de l'any passat per la independència judicial del territori.

Els manifestants es van concentrar per cantar diverses consignes, entre elles l'«himne» del moviment antigovernamental, Gloria a Hong Kong, en llocs com Harbor City a Tsim Sha Tsui o New Town Plaza a Sha Tin. Almenys una dotzena de persones van ser registrades i dues van ser traslladades a vehicles policials.