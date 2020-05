La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insisteix que Madrid està preparada per passar a la fase 1 i treu importància a les mancances del primer informe. En una entrevista a Antena 3, Ayuso admès que Sanitat els va comunicar que els faltava un reforç de primària per fer PCR i també alguns llits d'UCI però que li sembla "innecessari". "En els pitjors moments, Madrid ha triplicat les UCI i encara que hi hagués rebrots no tornarem als casos de febrer i març", ha dit. En aquest sentit, ha assegurat que "la covid-19 porta molt de temps amb nosaltres i hem estat sense cap tipus de control". "A Madrid, ens hem posat al festival del virus sense cap control i això no tornarem a arribar", ha insistit.

Ayuso està convençuda que compleix tots els "condicionants" per avançar d'etapa i diu que estan treballant en un protocol per fixar prohibicions i recomanacions en la desescalada. Entre elles, la obligatorietat d'utilitzar mascaretes en espais tancats i també fixar "establiments recomanats" per a col·lectius vulnerables a la malaltia.

La comunitat té previst presentar aquest dimecres d'informe a Sanitat per demanar formalment el canvi de fase, tot i que ahir el conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, ja ho va manifestar verbalment a la reunió interterritorial.