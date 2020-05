El govern espanyol proposa als partits una pròrroga d'un mes en l'estat d'alarma

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha mantingut en els últims dies contactes amb portaveus parlamentaris per negociar una pròrroga de l'estat d'alarma d'un mes que permeti a l'executiu acostar-se al final del pla de desescalada sense haver de passar més d'una vegada pel Congrés dels Diputats. A canvi, segons fonts coneixedores de les converses, l'executiu planteja a les formacions que li facin arribar propostes i està obert a fer canvis en profunditat en el model d'aplicació del decret. Tot plegat a una setmana que el president espanyol, Pedro Sánchez, es vegi forçat a tornar al Congrés a buscar una nova pròrroga per a la que –després del 'no' anunciat del PP- no tenia els suports garantits.

Calvo ha mantingut contactes en les últimes hores per encàrrec directe de Sánchez, que busca fórmules d'acord amb els grups parlamentaris que li atorguin la majoria necessària per aprovar aquesta pròrroga.

Per propiciar els acords, Calvo ha plantejat als grups parlamentaris que li facin arribar les seves propostes, també les dels grups nacionalistes i independentistes, que reclamen el retorn de les competències. L'executiu estaria disposat ara sí a introduir canvis en profunditat al decret d'aplicació de l'estat d'alarma.

Es tractaria, segons aquestes fonts, d'aplicar "un altre estat d'alarma" recollint les principals peticions dels grups clau que han de permetre l'aprovació. Prima la calculadora parlamentària, que després del 'no' anunciat del PP, JxCAT, ERC i –l'últim- PNB deixa Sánchez sense majoria i amb l'única possibilitat de negociar amb Cs.

Sánchez pot demanar al Congrés que la pròrroga no sigui per quinze dies, sinó pel període que consideri. La Llei Orgànica 1/1981 dels estats d'alarma, excepció i setge estableix que el Congrés ha de convalidar la primera declaració d'estat d'alarma al cap d'un màxim de 15 dies, però després pot demanar pròrrogues d'altres terminis, sense que la llei estableixi màxims.

El portaveu de Podem al Congrés dels Diputats, Pablo Echenique, ha justificat aquesta decisió. "El que s'ha fet a Espanya de demanar-ho cada quinze dies no és habitual, perquè a altres països s'han demanat períodes més llargs".

El PP ha confirmat els contactes. Segons fonts populars el líder dels populars, Pablo Casado, va parlar amb Calvo i li va presentar el seu pla de desescalada jurídica, alternativa a l'estat d'alarma.

JxCAT també ha confirmat el contacte entre Calvo i la portaveu al Congrés, Laura borràs, que segons fonts de la formació va insistir en reclamar el retorn de les competències i que preveu presentar –a petició de la vicepresidenta- les seves propostes per escrit aquest dijous.

ERC ha recordat que existeix una "línia oberta" entre partits per abordar qüestions. "Sempre parlem", han apuntat fonts dels republicans.

En canvi, Ciutadans ha assegurat que durant la conversa que han mantingut aquest dimecres el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la líder de Cs, Inés Arrimadas, "no s'ha parlat en cap moment de la possibilitat que el govern sol·liciti a la cambra una pròrroga per 30 dies".