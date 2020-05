L'Ajuntament de París investiga una olor de sofre d'origen desconegut

L'Ajuntament de París va anunciar que està realitzant anàlisis per determinar l'origen de la misteriosa «olor de sofre» que va envair la ciutat i els seus voltants durant la nit de diumenge a dilluns. Una olor d'ou podrit es va poder sentir durant la matinada de diumenge al nord de París, segons el testimoni de molts usuaris de les xarxes socials. «L'olor de sofre ha estat reconeixible, però la concentració era molt, molt baixa», va assegurar Emmanuel Grégoire, vicealcalde de París.

Per la seva banda, la Prefectura de Policia va prendre mostres per intentar identificar l'origen de l'olor. Els resultats de les anàlisis es coneixeran properament, segons va assenyalar Grégoire. De moment, es consideren dues hipòtesis. La primera, que es tracti de «la font de sanejament de les aigües residuals». La segona, que sigui «un núvol de diòxid de sofre procedent de l'estranger», va explicar el vicealcalde de París.

Els bombers de París van rebre durant la nit nombroses trucades dels ciutadans per informar de l'olor, sense poder donar una explicació a aquest fenomen. Les alertes van arribar fins i tot de zones llunyanes a la capital com Melun, a 50 quilòmetres a sud de París, o en Meaux, a 50 quilòmetres a l'est. El laboratori de la Policia de París va prendre diverses mostres a la nit de diumenge i va dur a terme indagacions per intentar identificar l'origen de l'olor, però els resultats d'aquesta investigació encara no es coneixen. En tot cas, la vicalcaldessa de la capital francesa va explicar que no s'havia informat de cap incendi que pogués justificar una olor d'aquestes característiques.