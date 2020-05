Simón, sobre la obligatorietat de dur mascareta: «Si es decideix fer, s'hauran de garantir les excepcions»

El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, manté que hi ha col.lectius que no poden dur mascareta durant un període perllongat de temps i que si el govern decideix fixar-ne la obligatorietat "s'hauran de garantir les excepcions". Durant una compareixença de premsa, Simón ha dit que les mascaretes són una eina útil de prevenció però que "no és fàcil obligar a tothom". En aquest sentit, ha dit que creu que el seu ús ha de ser "altament recomanable" en espais públics on no es puguin mantenir les distàncies de seguretat.

D'altra banda i en relació a les proves de Selectivitat, ha dit que s'haurà de debatre amb Educació però que caldrà garantir les mesures de seguretat no només durant l'examen sinó també en les entrades i les sortides. "'L'ús de mascaretes depèn de si es poden garantir les distàncies tant a fora com dins de les aules", ha insistit.

En relació a l'ús de mascaretes, Simón ha dit també que cal tenir en compte com funciona la transmissió de la malaltia i que "no té massa sentit que algú que va sol amb cotxe la porti però sí quan surti i vagi a relacionar-se". "Per tant, la meva posició és que és altament recomanable i si al final es decideix que sigui obligatòria, hi haurà altres factors de control públic, polític o d'educació", ha afegit.

