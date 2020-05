Brussel·les amenaça amb expedientar a Espanya per la protecció als viatgers

Els comissaris de Justícia, Didier Reynders, i de Transport, Andina Valean, han enviat aquest dijous una carta a Espanya per a avisar que veuen "problemes" en la manera en què la legislació nacional protegeix els drets dels passatgers als qui s'ha cancel·lat un vol durant la crisi del coronavirus, per la qual cosa estudiaran iniciar un expedient sancionador si el Govern no pren mesures.

Les regles de la Unió Europea obliguen les aerolínies o turoperadors a reemborsar en efectiu l'import dels bitllets anul·lats, encara que si el passatger accepta se li pot oferir en el seu lloc un itinerari alternatiu o un cupó per a canviar per un altre viatge més endavant.

No obstant això, Brussel·les ha detectat que en un grup d'Estats membre, entre els quals està Espanya, hi ha "problemes" en la seva legislació que fa que els drets dels passatgers no es vegin coberts en la mesura en què exigeixen les regles de la UE.

Per això, Reynders i Valean han decidit enviar-los una "carta d'advertiment", han indicat a Europa Press fonts comunitàries, en la qual s'assenyala "preocupació" perquè en la seva anàlisi de la situació han detectat possibles deficiències i els dóna fins al 28 de maig per a oferir "aclariments" abans de valorar si escau incoar un procediment.

La comissària Valean va anunciar ja el dimecres cartes per als ministres de Transport de "tots" els Estats membre amb la qual recordar les regles europees en matèria de consum i va negar que es llancessin expedients sancionadors contra dotze països, tal com havia anunciat poc abans -i després va corregir- la vicepresidenta de Competència, Margrethe Vestager.

L'objectiu de les missives, va dir Valean, és subratllar que els passatgers tenen dret a exigir el reemborsament en efectiu dels seus bitllets anul·lats, i rebutjar per tant els cupons de viatge que moltes aerolínies ofereixen en el seu lloc, alguna cosa que no tots els països estan fent complir.

Cadascuna d'aquestes cartes està "adaptada a les especificitats" de cada país, afegeixen fonts comunitàries, i no suposen l'inici d'un procediment d'infracció, si bé Reynders i Valean "deixen clar que no dubtaran a prendre mesures" si els països incomplidors no esmenen la situació "amb celeritat".

En efecte, Brussel·les té dubtes respecte a tretze Estats membre, segons ha confirmat aquest dijous en una roda de premsa el portaveu de Valean, Stefan de Keersmaecker, que ha nomenat a "Bèlgica, Bulgària, República txeca, Grècia, Espanya, França, Croàcia, Itàlia, Luxemburg, Malta, Polònia, Portugal i Països Baixos".

A la fi d'abril, almenys una dotzena d'Estats membres, entre ells França, Irlanda i Països Baixos, van demanar a Brussel·les flexibilitat per a suspendre temporalment l'obligació de retornar els diners dels vols cancel·lats, per a alleujar els problemes de liquiditat de les aerolínies per tenir la flota parada a conseqüència de la pandèmia.

Així, van demanar una resposta "urgent" que permeti a les companyies aèries resoldre les devolucions mitjançant cupons canviables més endavant, alguna cosa al que es resisteix Brussel·les.