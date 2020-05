Europa recomana obrir fronteres per salvar l'estiu

La Comissió Europea va presentar aquest dimecres una proposta perquè aquest estiu es reobrin de manera «gradual» al turisme europeu les fronteres, mitjançant un protocol de tres fases que passa per la relaxació del confinament, la mobilitat entre regions i països amb pocs casos i la reobertura dels controls fronterers.

El full de ruta de la Comissió Europea per reactivar els moviments de persones i el turisme estableix una desescalada que vagi des d'una fase 0 actual amb restriccions generalitzades fins a una fase 2 d'aixecament total dels controls fronterers. A la fase 1 s'aixecaran les restriccions entre «regions, àrees i estats amb una situació epidemiològica positiva similar» i amb suficient capacitat sanitària i de control del virus. Es podran permetre viatges per motius professionals i personals, per exemple per visitar la família en un altre país, però també per fer turisme.

La comissió, sense competències en salut ni gestió de fronteres, pretén convéncer els països de la Unió Europea (UE) sobre la necessitat d'establir protocols sanitaris i de transports comuns per evitar que es descoordinin i recuperar la confiança del turisme. Per poder passar de fase es tindrà en compte la situació epidemiològica a cada estat, les mesures contenció del virus i les «consideracions socials i econòmiques».



Corredors aeris

Per a la primera fase la CE recomana que els estats i regions en una situació positiva similar restableixin les connexions aèries no només amb els seus veïns sinó també amb aquells països en la mateixa fase epidemiològica. D'aquesta manera, Brussel·les creu que es podria salvar part de la temporada turística amb la creació de corredors aeris entre països determinats.

A més, la CE deixa la porta oberta per permetre moviments entre països on el nivell epidemiològic no sigui igual. «En el cas que la situació epidemiològica sigui menys similar, es poden aplicar salvaguardes i mesures addicionals», apunta el text.

Brussel·les recomana passar de fase de manera «flexible» i fent passos enrere si és necessari.

El pla en tres fases «reflecteix les diferents situacions a cadascun dels nostres països», va dir el comisario de Mercat Interior i Indústria, Thierry Breton Breton, qui va defensar la iniciativa de l'executiu d'Ursula von der Leyen d' «ajudar els països i les empreses perquè estiguin preparats».

Amb l'arribada del coronavirus a Europa, una dotzena de països de la UE, entre els quals Espanya, van tancar les fronteres interiors per frenar els desplaçaments dins de l'espai Schengen, una mesura que Brussel·les no va veure amb bons ulls i que ara és partidària de relaxar «gradualment».



Desaconsella la quarantena

Amb tot, la Comissió Europea descarta recomanar quarantenes generalitzades als europeus que viatgin d'un estat membre a un altre perquè assumeix que els corredors que s'obriran seran entre regions i països amb situacions sanitàries i de protecció semblants.

De fet, Alemanya, Àustria i Suïssa ja van anunciar ahir la reobertura de les seves fronteres comunes a partir del 15 de juny, en virtut d'una sèrie d'acords anunciats pels tres països en les últimes hores i que posaran fi dins d'un mes a les restriccions adoptades per prevenir l'expansió de el nou coronavirus.

En canvi, el Regne Unit ha optat per obligar als viatgers que entrin al país a fer una quarantena obligatòria de 14 dies, tal com també va anunciar dilluns el govern espanyol.